Новую программу по развитию продовольственного пояса разрабатывают в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель управления по инвестициям и развитию предпринимательства Нур-Султана Ержан Балтаев на заседании городского маслихата заявил, что в столице разрабатывают новую программу по развитию продовольственного пояса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2017 по 2021 годы под общей координацией Министерства сельского хозяйства реализовывалась программа по развитию продовольственного пояса вокруг столицы. Эффект от данной программы был, мягко говоря, несущественным. На самом деле все осталось на бумагах и носило декларативный характер. Никакой привязки к финансам и бюджету не было», - сказал Ержан Балтаев.

По его словам, сейчас в столице разрабатывается новая программа.

«Новая программа с совершенно новыми подходами к развитию продовольственного пояса. Совместно с Министерством сельского хозяйства прорабатываем точечное развитие конкретных производств и проектов, которые будут привязаны к регионам, деятельность которых будет ориентирована только на столицу. В качестве инструментов развития данных предприятий будет использоваться весь имеющийся ряд мер господдержки, таких как: субсидирование и инвестирование», - пояснил Ержан Балтаев.

Ранее он отметил неэффективность старых механизмов по стабилизации цен.



