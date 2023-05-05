Новую программу по обеспечению пограничной безопасности готовят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане прорабатывается вопрос подготовки нового программного документа по обеспечению пограничной безопасности. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК – директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Растущее геополитическое напряжение, распространение гибридных конфликтов порождает принципиально новые вызовы и обязанность принимать меры по укреплению пограничной безопасности. В этой связи нами прорабатывается вопрос подготовки нового программного документа по обеспечению пограничной безопасности», - сказал Ерлан Алдажуманов на Всеармейском совещании с участием Президента РК.

Он добавил, что его реализация позволит вывести на новый уровень систему защиты национальных интересов в пограничном пространстве и придать импульс дальнейшему развитию пограничной службы.

«Сегодня основная задача для нас - продолжить оптимизацию модели пограничной деятельности и совершенствовать систему охраны границы путем оснащения современными техническими средствами контроля», - заключил Ерлан Алдажуманов.

Ранее сообщалось, что Всеармейское совещание с участием Президента РК прошло в Астане.



