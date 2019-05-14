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Новую программу льготного финансирования предпринимателей презентовали в столице

14 Мая 2019 12:36 124
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Новую программу льготного финансирования предпринимателей презентовали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице АО «Казына Капитал Менеджмент» презентовала новую программу льготного финансирования в капитал, направленную на поддержку отечественных предпринимателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил председатель правления компании Ардак Касымбек, программа разработана в рамках реализации послания Первого Президента РК народу Казахстана «Новое десятилетие - Новый экономический подъем - новые возможности Казахстана». Предпосылками к разработке программы явились проблемы, с которыми сталкиваются отечественные предприниматели.

«На сегодня у отечественных предпринимателей существует ряд проблем, связанных с ограниченным доступом к кредитным инструментам. Для решения этих проблем разработана новая программа для широкого круга предприятий от МСБ до крупного бизнеса, которая расширит использование инструмента инвестиций в капитал среди бизнес-сообщества нашей страны. Более того, в участии в программе выразили свою заинтересованность потенциальные проекты, которые уже находились на рассмотрении ККМ», - сказал Ардак Касымбек.

В рамках программы предусмотрены привлекательные условия финансирования: ставка вознаграждения - 8% годовых, сумма инвестиций - до 5 млрд тенге со сроком до 10 лет. Участие ККМ в финансируемых компаниях ограничено до 49% в капитале, что обеспечивает сохранность контроля по управлению компанией за предпринимателем.

Программа предполагает финансирование широкого перечня отраслей, в том числе  обрабатывающую промышленность, проекты в сфере инфраструктуры и прочее. Реализация программы будет осуществляться в двух направлениях: поддержка корпоративного бизнеса и развитие МСБ. 

 

 

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Ключевые слова: Малый бизнес,
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Автор:

Серик Сабеков

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