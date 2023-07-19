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    Новую пожарную часть откроют в Павлодаре

    19 Июля 2023, 21:58

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В микрорайоне Усолка города Павлодара откроют новую пожарную часть, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщил руководитель областного департамента по чрезвычайным ситуациям Жасулан Джумашев, проектно-сметная документация для пожарной части готова. Место выбрали вблизи подстанции.

    «Требуется очень много электроэнергии. Одна пожарная часть потребляет примерно, как девятиэтажный четырехподъездный дом, – пояснил спикер на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций. – Нам необходимо постоянно подзаряжать оборудование, технику, ставить мощную вытяжку, сушилку рукавов и так далее».

    По словам Жасулана Джумашева, новый пост разгрузит работу пожарной части №3. Когда его откроют, пост №11 на спасательной станции «Дельфин» переведут в здание специальной пожарной части №1 на Хромзаводе для обслуживания Северной промзоны и части Павлодарского района.

    В будущем планируют открыть еще две пожарные части – в селах Павлодарское и Ефремовка.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Павлодарская область ДЧС Павлодар
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