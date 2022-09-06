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    Новую поликлинику открыли в Темиртау

    6 Сентября 2022, 18:25

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Более 20 тыс. жителей Темиртау будут обследоваться в новой поликлинике. Медицинское учреждение открыли по программе государственно-частного партнерства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Центральная поликлиника № 3 в Темиртау открылась в микрорайоне Горка Дружбы. Сейчас к ней прикреплено свыше 20 тыс. жителей.

    В отремонтированном двухэтажном здании созданы все условия для ранней диагностики заболеваний и комфортного лечения пациентов. Прием будут вести как врачи общей практики, так и узкие специалисты: невропатолог, хирург, акушер-гинеколог, ревматолог, кардиолог, гастроэнтеролог и др.

    Организована стационарозамещающая помощь – для этого есть 6 коек, а также реабилитационное лечение.

    Поликлиника оснащена высокотехнологичным оборудованием, в том числе современной стоматологической установкой, аппаратами ультразвуковой диагностики, рентгенографии и флюорографии, оборудованием для проведения физиопроцедур.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Здравоохранение
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