Новую поликлинику открыли на окраине Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе жители двух микрорайонов, а также все желающие, теперь смогут получить бесплатную медицинскую помощь в новой поликлинике, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима города Тараза, в рамках реализации национального проекта «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация» открыт очередной центр городской поликлиники «Almaz Medical Group».

В церемонии открытия приняли участие аким Тараза Бакытжан Орынбеков и исполняющий обязанности руководителя управления здравоохранения акимата Жамбылской области Хамит Мырзакасымов. Ознакомившись с работой клиники и ее технической базой, глава областного центра встретился с пациентами, находящимися на лечении в дневном стационаре. Пациенты были очень благодарны и признательны сотрудникам медучреждения.

«Наша главная задача - это предоставить населению качественные и доступные медицинские услуги, обеспечить реабилитацию нуждающимся», - сказал Бакытжан Орынбеков и пожелал центру успехов в работе.

Поликлиника находится в расположенном на южной окраине Тараза массиве «Карасу» и обслуживает жителей 10 и 11 микрорайонов. В ведомстве отметили, что с 15 сентября специалисты медучреждения начнут принимать всех, кто пожелает прикрепиться к этой поликлинике. Здесь можно получить диагностику и лечение максимально широкого спектра заболеваний. Учреждение предоставляет доступные медуслуги и качественный сервис в шаговой для жителей микрорайонов доступности.

В филиале открыты отделения первичной медико-санитарной, профилактической и диагностической помощи. Предусмотрен дневной стационар на 16 коек, процедурный и прививочный кабинеты. Медучреждение оснащено современным медицинским оборудованием.

По данным ведомства, площадь нового медучреждения составляет 2 тыс. квадратных метров. Филиал обслуживает около 18 тыс. жителей, в том числе 7 тыс. детей. Основная поликлиника этого медицинского центра расположена в микрорайоне «Мынбулак».

Как сообщалось ранее, на недавнем брифинге с представителями местных СМИ аким Тараза Бакытжан Орынбеков обозначил круг задач, которые предстоит решить в областном центре согласно принятому до 2025 года плану социально-экономического развития Тараза.