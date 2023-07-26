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    Новую планету в два раза больше Юпитера обнаружили ученые

    26 Июля 2023, 21:43

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Экзопланета, которая почти в два раза больше Юпитера, обнаружена на расстоянии 1 232 световых года от Земли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Science Alert.

    Получившая название WASP-193b новая планета почти на 50% больше Юпитера, но она настолько легкая, что ее общая плотность сравнима с плотностью сахарной ваты.

    По словам международной группы под руководством астронома Халида Баркауи из Льежского университета в Бельгии, такие экзопланеты, как WASP-193b, встречаются редко. Они могут помочь нам лучше понять планетарную эволюцию. Газовые гиганты являются отличным инструментом для этого.

    WASP-193b - экзопланета, вращающаяся вокруг солнцеподобной звезды WASP-193. Эта звезда примерно в 1,1 раза больше по массе и в 1,2 раза больше по радиусу Солнца и очень близка к Солнцу по температуре и возрасту. WASP-193b вращается вокруг звезды гораздо ближе, чем любая из планет Солнечной системы: она совершает один оборот каждые 6,25 дня.

    Изучение изменения света звезды, по мере того, как экзопланета вращается вокруг нее, позволило Баркауи и его коллегам рассчитать радиус и массу новой планеты. Ее радиус примерно в 1,46 раза больше радиуса Юпитера, а вот масса по сравнению с ним невероятно мала - всего в 0,139 раза больше массы Юпитера.

    Благодаря этим цифрам исследователи вывели плотность экзопланеты: 0,059 грамма на кубический сантиметр. Плотность Земли составляет 5,51 грамма на кубический сантиметр. Плотность Юпитера составляет 1,33 грамма на кубический сантиметр, что логично - на нем много облаков. Сахарная вата имеет плотность 0,05 грамма на кубический сантиметр.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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