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    Новую партию вакцины Pfizer закупит Казахстан осенью

    15 Июля 2022, 14:17

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие вакцины от КВИ на сегодняшний день имеются в Казахстане, сообщила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всего в стране на сегодняшний день 1 630 930 доз вакцин. Из них 329 тыс. QazVac, около 1,2 млн Sinopharm и 106,5 тыс. Pfizer», - сказала Ажар Гиният, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    По словам министра, недостатка в вакцинах на сегодня в Казахстане не наблюдается. Отечественная вакцина QazVac разрабатывается каждый месяц в количестве 500 тыс. доз. В запасе имеется около 2 млн доз.

    «Недостатка вакцин сегодня у нас в стране нет. По поводу Pfizer - на сегодняшний день мы реализуем имеющиеся остатки, для детей и беременных женщин на осенний период будет дополнительный заказ. Объем на сегодняшний день рассчитан на подлежащий контингент, а это около 300 тыс. доз», - уточнила Ажар Гиният.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Коронавирус в РК Вакцинация
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