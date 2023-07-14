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    Новую набережную открыли в Сарыаркинском районе Астаны

    14 Июля 2023, 03:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Сарыаркинском районе города Астаны за счет частных инвестиций открыто новое общественное пространство возле моста по улице Шабал Бейсековой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Общая благоустроенная территория – 0,96 га. На набережной расположены различные зоны отдыха для горожан: амфитеатр; детские и спортивные площадки; велосипедная, беговая, пешеходная дорожки; баскетбольное, волейбольное, футбольное поля; площадка для скалолазания; скейт-парк.

    По району активно идет работа по благоустройству. С начала строительного сезона были обустроены общественные пространства по улице Коктобе (жилой массив Коктал-1) и улице Фахд бен Абдул Азиз (жилой массив Агрогородок). Кроме того, около ТД «Шапагат» и по улицам Желтоксан – Бухарбай батыра – Бейбитшилик ведется ремонт пешеходных дорожек.

    Накануне аким Астаны Женис Касымбек рассказал о том, как будет благоустраиваться правый берег столицы.

    По его словам, в этом году на правобережье города будет благоустроено около 130 дворов и общественных пространств. Уже почти на 50 объектах завершены соответствующие работы.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Акимат
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