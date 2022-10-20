Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Новую модель управления агломерациями планируют внедрить в Казахстане

    20 Октября 2022, 17:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство национальной экономики РК презентовало законопроект «О развитии агломераций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснил вице-министр национальной экономики Бауыржан Омарбеков, презентуя законопроект в комитете по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса, в агломерациях страны имеются определенные дисбалансы в экономическом развитии, финансовом и человеческом потенциале между городом-центром и прилегающими районами.

    «Основной причиной нескоординированного развития территорий является отсутствие нормативной правовой базы, регулирующей развитие агломераций. Назрела необходимость законодательного разделения функций между городом-центром и его пригородной зоной. Наличие законодательного урегулирования вопросов развития агломераций позволило бы обеспечить единое пространственное планирование на территории агломераций, внедрить механизмы управления реализации совместных проектов и, в целом, «четкие правила» в отношении ответственности и контроля за целевым использованием средств, эксплуатацией и техобслуживанием объектов инфраструктуры и систем предоставления услуг», - сказал Бауыржан Омарбеков в ходе презентации проекта закона.

    Основанием для разработки законопроектов является ряд поручений Главы государства. В целях применения лучшего международного опыта министерством совместно с экспертами Всемирного банка разработаны основной и сопутствующий законопроекты.

    «Основным законопроектом вводится дефиниция термина «агломерация» и критерии определения агломераций. Так, агломерация — это локальная система, состоящая из столицы или города республиканского значения или города областного значения с численностью населения свыше 500 тысяч человек и расположенных вокруг него населенных пунктов, имеющих повседневные трудовые, производственные, социально-культурные и иные связи, а также тенденцию к территориальному слиянию», - добавил вице-министр.

    При этом, основными критериями определения агломераций будут:

    – административный статус города-центра (столица, город республиканского значения, областной центр);

    – демографическая емкость, что включает в себя высокую плотность населения региона, миграционный приток, ресурсную базу;

    – логистический потенциал, что означает удобное географическое расположение, прохождение международных транспортных коридоров, наличие транспортного узла и инфраструктуры;

    – экономический потенциал, то есть многоукладная развитость города-центра (индустриально-инновационный, финансовый, сервисный, трудовой, научный и культурный потенциал).

    Бауыржан Омарбеков пояснил, что законопроект направлен на регулирование отношений между административно-территориальными единицами, входящими в состав агломераций.

    «Законопроектом внедряется новая модель управления агломерациями. На республиканском уровне вопросы по развитию агломераций будут выноситься на рассмотрение Совета по агломерациям, который будет являться консультативно-совещательным органом при Правительстве, предназначенным для межведомственной координации вопросов развития агломераций», - проинформировал Б. Омарбеков.

    Также в соответствии с основным законопроектом, акиматы столицы, городов республиканского значения и прилегающих областей будут участвовать в совместном решении вопросов местного значения на территории агломерации, подготовке и подписании соответствующего соглашения. Акиматы будут участвовать в создании и деятельности местного совета агломерации, разработке комплексного плана развития агломерации.

    Данные полномочия позволят преодолеть дисбаланс в экономическом развитии между городом-центром и пригородной зоной.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Экономика Миннацэкономики
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан может стабильно обеспечивать экономику Германии энергией и необходимым сырьем – Президент РК
    Компания Visa запустила конкурс «Бизнес-трамплин» для малого бизнеса
    Банковский кризис в США и риски для мировой экономики
    Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске