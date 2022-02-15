Новую модель ценообразования на газ внедрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане ведется работа по внедрению новой модели ценообразования на газ. Об этом заявил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во исполнение поручения Главы государства, Министерством энергетики совместно с заинтересованными госорганами и Национальным оператором в сфере газа ведется разработка Комплексного плана развития газовой отрасли, направленная на «перезагрузку» отрасли», - сказал Болат Акчулаков.

Было отмечено, что проект Комплексного плана включает следующие мероприятия:

Первое. Увеличение ресурсной базы газа за счет геологоразведки и новых проектов добычи газа на новых и действующих месторождениях.

«Для увеличения ресурсов газа необходимы преференции для газовых проектов на всех этапах и строительство подводящей инфраструктуры. Кроме того, прорабатываются вопросы предоставления стимулирующей цены для недропользователей, а также пересмотра программ закачки газа на целесообразность», - пояснил Болат Акчулаков.

Второе. Министерством ведется работа по внедрению новой модели ценообразования на газ, которая должна принимать во внимание ограниченность ресурсов казахстанского газа и повышение цен коммерческим потребителям до уровня рыночных цен.

Третье. Основная газотранспортная инфраструктура в значительной степени была построена в советское время и требует больших капиталовложений для поддержания безопасной эксплуатации.

«Необходимо проведение технического аудита состояния газотранспортной инфраструктуры, а также определение источников финансирования и механизмов возврата инвестиций», - добавил Болат Акчулаков.

Четвертое. Для продолжения устойчивой газификации, будет актуализирована Генеральная схема газификации, упрощены правила передачи объектов газификации на баланс Национальному оператору.

Как отмечают в ведомстве, в целом, принятие вышеуказанных мер позволит к 2030 году:

- увеличить производство товарного газа до 42 млрд м³;

- повысить надежности газовой инфраструктуры;

- установить необходимую модель ценообразования с учетом сдерживания цен для социально-уязвимых слоев населения;

- увеличить охват газификации страны до 65%.