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    Новую мечеть построят в Уральске

    20 Мая 2021, 11:26

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Верховный муфтий РК Наурызбай кажы Таганулы и аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев заложили первый камень в фундамент городской мечети Уральска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в Духовном управлении мусульман Казахстана, Наурызбай кажы Таганулы благословил благое дело.

    «Наши предки говорили: «В местности, где звучит азан, всегда будет благодать». Я надеюсь, что эта мечеть станет не только центром поклонения, но и центром милосердия, добра и единства, а также духовным центром мусульманской общины. Слава Аллаху, нашей священной религии оказывается поддержка на государственном уровне. Глава государства также строит в столице мечеть, которая имеет уникальную архитектуру и красоту, внося этим большой вклад во благо народа. Дай Всевышний Аллах собраться вместе на открытии этих мечетей. Аминь!» - сказал Верховный муфтий.

    Глава региона Гали Нажимеденулы выступил с приветственной речью на мероприятии и выразил свои добрые пожелания.

    Новая мечеть может одновременно принять 1500 человек. Она бует построена при поддержке местных жителей и спонсоров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Западно-Казахстанская область Религия Строительство
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