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    Новую мечеть построят в Таскалинском  районе ЗКО

    15 Октября 2020, 17:35

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Таскалинском районе Западно-Казахстанской области построят новую мечеть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В районном центре уже заложили фундамент под строительство новой мечети. Двухэтажное здание сможет вмещать порядка 300 человек. Вместе с тем, благие дела в районе на этом не заканчиваются. Жители села Атамекен решили благоустроить сельский парк, посвятив своим ветеранам войны новую аллею. Это проекты-инициативы сельчан и строиться они будут за счет средств предпринимателей в рамках программы «Рухани жаңғыру».

    В закладке фундамента будущей мечети приняли участие аким района Алдияр Халелов, местные предприниматели и сельчане. Здание действующей мечети в районном центре изначально было построено для других целей, поэтому не совсем соответствует религиозному храму.

    «Пусть эта мечеть в будущем служит людям, для воспитания молодого поколения. Мы хотим, чтобы она стала центром, куда люди будут приходить, чтобы поговорить со священнослужителями, услышать и себя, набраться сил и веры в лучшее», – сказал главный имам Таскалинского района Айдын Ибрашев.

    Мечеть будет двухэтажной. Ее площадь составит 300 кв.м. Первый этаж здания одновременно сможет вмещать до 176 человек, второй – до 80 человек.

    В селе Атамекен Таскалинского района местные жители благоустроили также сельский парк. Ранее, в честь 75-летия Великой Победы, там был установлен памятник погибшим воинам. В текущем году сельчане посадили на его территории саженцы деревьев. В будущем жители района планируют провести в парк освещение.

    «Сейчас в районе не осталось живых свидетелей войны. Поэтому эта аллея станет местом, где будут помнить и чтить бессмертный подвиг наших предков», – отметила житель села Маншук Бисенгалиева.

    Автор:

    Аида Галиева

    Западно-Казахстанская область Религия Строительство
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