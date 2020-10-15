Новую мечеть построят в Таскалинском районе ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В Таскалинском районе Западно-Казахстанской области построят новую мечеть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В районном центре уже заложили фундамент под строительство новой мечети. Двухэтажное здание сможет вмещать порядка 300 человек. Вместе с тем, благие дела в районе на этом не заканчиваются. Жители села Атамекен решили благоустроить сельский парк, посвятив своим ветеранам войны новую аллею. Это проекты-инициативы сельчан и строиться они будут за счет средств предпринимателей в рамках программы «Рухани жаңғыру».

В закладке фундамента будущей мечети приняли участие аким района Алдияр Халелов, местные предприниматели и сельчане. Здание действующей мечети в районном центре изначально было построено для других целей, поэтому не совсем соответствует религиозному храму.

«Пусть эта мечеть в будущем служит людям, для воспитания молодого поколения. Мы хотим, чтобы она стала центром, куда люди будут приходить, чтобы поговорить со священнослужителями, услышать и себя, набраться сил и веры в лучшее», – сказал главный имам Таскалинского района Айдын Ибрашев.

Мечеть будет двухэтажной. Ее площадь составит 300 кв.м. Первый этаж здания одновременно сможет вмещать до 176 человек, второй – до 80 человек.

В селе Атамекен Таскалинского района местные жители благоустроили также сельский парк. Ранее, в честь 75-летия Великой Победы, там был установлен памятник погибшим воинам. В текущем году сельчане посадили на его территории саженцы деревьев. В будущем жители района планируют провести в парк освещение.

«Сейчас в районе не осталось живых свидетелей войны. Поэтому эта аллея станет местом, где будут помнить и чтить бессмертный подвиг наших предков», – отметила житель села Маншук Бисенгалиева.



