Новую мечеть открыли в честь Курбан айта в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В честь праздника Курбан Айт в селе Родина Целиноградского района Акмолинской области открылась новая мечеть, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акимата Акмолинской области, в торжественной церемонии открытия принял участие глава региона Ермек Маржикпаев, главный имам ДУМК по Акмолинской области Куаныш Сабит, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.

«В Казахстане в добрососедстве и духовном единении проживают представители 18 конфессий, объединяющих более трех с половиной тысяч религиозных организаций, которые имеют возможность свободно исповедовать религию, развивать культуру и обычаи», - отметил аким региона.

Также Ермек Маржикпаев выразил благодарность руководителю агрофирмы «Родина», почетному гражданину Акмолинской области, почетному академику и профессору, меценату, герою труда Ивану Сауэру за внимание и заботу не только о бытовых, но и духовных потребностях сельчан.

В праздничной обстановке имаму новой мечети вручены ключи от жилого дома и автомобиля.

Мечеть «Наубайұлы Мұқыш», построенная из современных строительных материалов за десять месяцев и вмещающая сто человек, станет еще одной достопримечательностью села.

Как добавили в ведомстве, село Родина пристоличного района как образцовое по ведению хозяйства известно не только на всю страну, но и за его пределами. В селе есть все необходимые социальные, культурные и спортивные объекты.



