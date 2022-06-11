Новую мечеть открыли в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Завершено строительство мечети «Ержан Хазрет», начатое в 2021 году в 39 микрорайоне Актау. Одновременно здесь могут молиться до 1200 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Культовый объект носит имя просветителя, выдающегося религиозного деятеля XIX века Ермухамеда Толегенулы или как его чаще называли - Ержан Хазрет. Ценность его работ в том, что они актуальны до сих пор и нужны нынешнему поколению, которому он уделял большое внимание.

Вместе с акимом области Нурланов Ногаевым на церемонии открытия мечети присутствовал председатель ДУМК, Верховный муфтий Наурызбай кажы, который отметил, что это место удовлетворения духовных потребностей построено на благо людей.

«Еще недавно мы заложили первый камень в фундамент будущей мечети, а сегодня являемся свидетелями этого богоугодного дела.

Хочу поблагодарить всех людей, участвовавших в строительстве мечети, которые будут служить родником ислама для укрепления веры и религии», - сказал Верховный муфтий.

При строительстве мечети были приняты современные архитектурные решения. Высота трехэтажного здания (с цокольным этажом) вместе с куполом составляет около 19 метров, здесь смогут одновременно молиться до 1200 человек. Есть отдельные помещения для молитв мужчин и женщин. Предусмотрена автостоянка на 300 мест. Территория объекта благоустраивается, здесь будут высажены деревья.