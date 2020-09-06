Новую мечеть имени Абая в Семее сдадут в эксплуатацию до конца осени

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ – В Семее новую мечеть, которую назвали в честь великого поэта Абая, обещают сдать до конца этой осени, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт городского акимата в Instagram.

Строительство мечети началось 2008 году, но по разным причинам объект так и не был достроен. Завершить долгострой взялась за свои личные средства одна из местных строительных компаний, которая принадлежит семье Тастекеевых. Руку помощи протянула и Туркестанская область, которая занимается благоустройством прилегающей территории.

По проекту мечеть рассчитана на 3 000 человек. Высота минарета составит 37 метров. Внутри здания будут предусмотрены просторные помещения для проведения религиозных обрядов и катымхана. К мечети будут возведены пешеходные мосты и построена парковка на 500 автомобилей.

«Объездная дорога будет вокруг мечети. В перспективе, здесь будет возведено еще и медресе», - добавил начальник участка строительства мечети Нурлан Жунусов.

На данный момент работы завершены на 85 процентов. Сдать новую мечеть планируется в октябре-ноябре этого года.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева. Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.

В октябре Президент Казахстана с рабочим визитом посетит Восточно-Казахстанскую область, где осмотрит все объекты на родине поэта.



