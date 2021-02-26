Новую концепцию миграционной политики разработают в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 2021 году в Казахстане будет разработана Концепция миграционной политики на 2022 – 2026 годы. Об этом на заседании расширенной коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК сообщил глава ведомства Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр сообщил, что в рамках стимулирования этнической миграции в 2020 году в республику прибыли более 7 тыс. семей или 13 тыс. этнических казахов, из них 396 семей кандасов расселены в регионах приема (ВКО, СКО, Акмолинская, Павлодарская, Костанайская области).

Принимаются меры по обеспечению экономики страны квалифицированными иностранными специалистами. В 2020 году в рамках выделенной квоты местными исполнительными органами выдано 17,3 тыс. разрешений на привлечение иностранной рабочей силы. С учетом интересов казахстанских работников квота на текущий год составила 0,31% по отношению к численности рабочей силы в республике.

В целях совершенствования действующей миграционной системы в прошлом году внесены поправки в законодательство, предусматривающие создание благоприятных условий переселенцам и этническим репатриантам, прибывающим в страну; обязательства работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу, по замене иностранных квалифицированных работников казахстанскими кадрами.

«В рамках дальнейшего развития миграционных отношений в 2021 году определены три основные задачи. Первая – принятие новой Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2022 – 2026 годы. Вторая – внедрение соответствующей системы в части трудоустройства и правовой защиты казахстанских работников за рубежом. Третья – обеспечение казахстанского содержания в кадрах будет сохранено на уровне не менее 97%», – сообщил Серик Шапкенов.