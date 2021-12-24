Новую книгу о Бауыржане Момышулы презентовали в Анкаре

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Посольство Казахстана в Турции организовало презентацию книги турецкого ученого Ашура Оздемира «Бауыржан Момышулы, огненный сын Туркестана», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие, посвященное 111-летию Героя Советского Союза прошло в Посольстве Казахстана в Турции. На презентацию книги Ашура Оздемира «Бауыржан Момышулы, огенный сын Туркестана» пришли общественные деятели, представители турецкой интеллигенции, писатели, ученные, соискатели и студенты двух страны.

Открывая презентацию, глава казахстанской дипмиссии Абзал Сапарбекулы отметил, что в этом году исполнилось 30 лет Независимости Казахстана и особое место здесь занимает Турецкая Республика, которая одна из первых стран в мире признала суверенитет нашей страны. Посол подчеркнул, что подобные мероприятия играют важную роль в совершенствовании культуры и литературы, а также в дальнейшем развитии братских отношений между двумя республиками.

«В текущем году в Турции было проведено множество различных мероприятий, и сегодняшнее событие в честь 111-летия народного героя и писателя также является вкладом в юбилей нашей Независимости. Бауыржан Момышулы являлся гражданином Советского Союза, командующим Красной Армией. Однако целеустремленный сын своего народа на протяжении всей жизни сохранил свою национальную идентичность и возвышал дух казахского народа», - добавил А.Сапарбекулы.

Автор книги, известный ученый, преподаватель турецкого языка и литературы, переводчик А.Оздемир рассказал об истории, культуре и литературе Казахстана. Он подробно остановился на личности Б.Момышулы, его судьбе, армейском опыте и послевоенной жизни как писателя.

«На самом деле, изучить жизнь Бауыржана Момышулы и подготовить подобный материал было предложено мне моим научным руководителем Макемтасом Мырзахметовым во время защиты магистерской диссертации. Я согласился и не жалею, что на это у меня ушло около трех лет. Я всесторонне изучил его биографию, его труды и военный опыт. Эта великая личность имеет свое четкое мнение в любом вопросе. Интересный и уникальный человек. Такова его природа. Думаю, что турецкому читателю будет интересно узнать о Б.Момышулы», сказал турецкий автор.

Книга состоит из трех глав. Первая часть рассказывает о его семье, детстве, школьной и военной жизни, а также о нем и о его человеческих качествах. Вторая часть содержит мысли Б.Момышулы о казахской литературе, его взгляд на язык и историю Казахстана, патриотизм, материнство и семью. В третьем разделе описаны его сочинения, военные произведения, мемуары, стихи, пословицы, письма, статьи и газетные публикации.

Как оказалось, ранее А.Оздемира переводил произведения таких ученых, известных казахских писателей и поэтов, как Абай, А. Бокей, М.Дулатов, С.Кобейулы, С.Торайгыров, А.Нуртаза на турецкий язык, и познакомил турецкий народ с казахской творческой и научной интеллигенцией.

В рамках мероприятия был показан короткометражный документальный фильм о казахском герое с записью его реального голоса. Присутствующие были глубоко впечатлены увиденным. В его интонации было замечено проявление сильного духа, человека с закаленным военным характером.

После чего, зрители прониклись казахским национальным кюйем в исполнении магистранта одного из университетов Анкары Г.Алматовым.

В конце мероприятия Посол А.Сапарбекулы наградил турецких общественных деятелей медалями и вручил А.Оздемиру серебряную монету, посвященную 30-летию Независимости Казахстана. Презентация завершилась подписанием книг автором для ценителей литературы.



