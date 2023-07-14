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    Новую кемпинг-зону открыли в Алматы

    14 Июля 2023, 11:45

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кемпинг-зона «Акбулак» представляет собой оборудованный летний лагерь для любителей горного отдыха, трекинга, хайкинга и продолжительных прогулок с палаткой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимат города Алматы.

    Новая точка притяжения туристов расположена по дороге на «Медеу» - в непосредственной близости от мегаполиса с живописным видом на ущелье Ақбұлақ («Просвещенец»), где проходят самые популярные горные маршруты «Кок Жайлау», «Три Брата», «Кумбель» и др.

    Кемпинг-зона оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха, включая 5 палаточных мест, уютные беседки, столы со скамейками, качели «Алтыбакан» в национальном стиле.

    «Акбулак» - стала седьмой кемпинг-зоной, открытой управлением туризма города Алматы за последние годы. До конца года планируется создать еще 2 подобных проекта.

    Адрес кемпинг-зоны «Ақбұлақ»: г.Алматы, улица Керей и Жанибек хана, остановочный комплекс «Акбулак». https://go.2gis.com/qo14p1

    Управление туризма города Алматы просит отдыхающих бережно относиться к природе и не оставлять мусор в горах, а также напоминает о соблюдении правил безопасности при горных походах:

    ● Собираясь в горы, необходимо обязательно сообщить близким о своем маршруте;

    ● Одеваться по погоде, защищать кожу от солнца. Взять с собой необходимое снаряжение, головной убор, воду, питание и заряженный телефон с портативным зарядным устройством;

    ● Не сходить с тропы по пути;

    ● Не игнорировать SMS-предупреждения от службы спасения.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Туризм
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