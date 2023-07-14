Новую кемпинг-зону открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Кемпинг-зона «Акбулак» представляет собой оборудованный летний лагерь для любителей горного отдыха, трекинга, хайкинга и продолжительных прогулок с палаткой, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимат города Алматы.

Новая точка притяжения туристов расположена по дороге на «Медеу» - в непосредственной близости от мегаполиса с живописным видом на ущелье Ақбұлақ («Просвещенец»), где проходят самые популярные горные маршруты «Кок Жайлау», «Три Брата», «Кумбель» и др.

Кемпинг-зона оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха, включая 5 палаточных мест, уютные беседки, столы со скамейками, качели «Алтыбакан» в национальном стиле.

«Акбулак» - стала седьмой кемпинг-зоной, открытой управлением туризма города Алматы за последние годы. До конца года планируется создать еще 2 подобных проекта.

Адрес кемпинг-зоны «Ақбұлақ»: г.Алматы, улица Керей и Жанибек хана, остановочный комплекс «Акбулак». https://go.2gis.com/qo14p1

Управление туризма города Алматы просит отдыхающих бережно относиться к природе и не оставлять мусор в горах, а также напоминает о соблюдении правил безопасности при горных походах:

● Собираясь в горы, необходимо обязательно сообщить близким о своем маршруте;

● Одеваться по погоде, защищать кожу от солнца. Взять с собой необходимое снаряжение, головной убор, воду, питание и заряженный телефон с портативным зарядным устройством;

● Не сходить с тропы по пути;

● Не игнорировать SMS-предупреждения от службы спасения.