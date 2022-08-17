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    Новую форму презентовала велокоманда Astana Qazaqstan Team перед стартом «Вуэльта Испании»

    17 Августа 2022 22:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская велокоманда Astana Qazaqstan Team представила болельщикам новую форму перед началом известной многодневной гонки «Вуэльта Испании», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

    «Новый цвет, новый вид... Мы направляемся на «Вуэльту» с большими амбициями и высоко поднятой головой! Пожелайте нам удачи!», - сказала команда в своем обращении к болельщикам, опубликовав видео с новой формой.

    Команда Astana Qazaqstan Team готовится выступить на третьем и заключительном Гранд-туре сезона 2022 года «Вуэльта Испании», которая пройдет в период с 19 августа по 11 сентября. Состав команды: Мигель Анхель Лопес (Колумбия), Алексей Луценко (Казахстан), Винченцо Нибали (Италия), Давид Де Ла Крус (Испания), Самуэле Баттистелла (Италия), Вадим Пронский (Казахстан), Харольд Техада (Колумбия), Евгений Федоров (Казахстан).

    Фото: astana-qazaqstan.com
    #Спорт #Велоспорт
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