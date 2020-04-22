Новую дату третьего боя Головкин — «Канело» озвучили в DAZN

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эксперт и комментатор стримингового сервиса DAZN Серхио Мора назвал подходящие сроки для проведения третьего боя Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Ожидалось, что бой пройдет 12 сентября текущего года, но, по сообщениям тренера GGG Джонатона Бэнкса, Геннадий отказался от поединка с «Канело» осенью, так как сначала хочет выполнить обязательства по защите титула IBF в среднем весе в бою с поляком Камилом Шереметой.

«Обоим боксерам сначала лучше будет провести по разминочному бою, а затем они могли бы столкнуться в очередной раз к этому времени в следующем году или в сентябре 2021 года. Май также мог бы стать для них обоих большим праздником. Поэтому сразиться в одну из этих двух дат в следующем году — май или сентябрь, — а перед этим устроить промежуточные бои, было бы рабочим вариантом», — сказал Мора.



