Новую больницу возведут в Риддере

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В городе Риддере Восточно-Казахстанской области построят новую больницу. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в город горняков акима области Даниала Ахметова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на altaynews.kz.

Риддерская городская больница размещается в 12 корпусах, расположенных по всему городу. Основное здание было построено еще в 1938 году. В настоящее время стационар рассчитан на 165 койко-мест, а поликлиника - на 385 посещений в смену.



По информации руководителя областного управления здравоохранения Марата Шоранова, на самом деле на прием ежедневно приходят в 2 раза больше риддерцев.

Также было отмечено, что в пригороде работают врачебные амбулатории в 7-м и 4-м районах, фельдшерско-акушерский пункт - в селе Пригородное и 2 медпункта - в селах Поперечное и Бутаково.

«Объекты здравоохранения для нас очень важны, - сказал Даниал Ахметов, обращаясь к медперсоналу. - В феврале выделим деньги, через 3 года построим новую больницу».



Аким ВКО отметил, что нужно строить поликлинику с расчетом на 500 посещений в сутки.

По данным городского акимата, на развитие сферы здравоохранения из республиканского бюджета выделено 1556,5 млн тенге, за 11 месяцев 2018 года освоено 1227,7 млн тенге, или 78,9% от годового плана финансирования. Из областного бюджета на проведение капитального ремонта выделены трансферты в размере 201,0 млн тенге, освоено 17,834 млн тенге (8,9%). Проект является переходящим и будет продолжен в 2019 году в пределах сумм заключенного договора.