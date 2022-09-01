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    Новую административную реформу намерены провести в Казахстане

    1 Сентября 2022, 12:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК поручил Правительству разработать новую административную реформу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поручаю Правительству разработать новую административную реформу для повышения результативности и ответственности госорганов. Нам нужны новые государственные управленцы», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

    Глава государства добавил, что с учетом требований времени следует пересмотреть систему отбора и увольнения государственных служащих.

    «Важно, чтобы госслужба стала максимально открытой для профессионалов из частного сектора. Нужно усилить кадровый резерв», - подчеркнул Глава государства.

    Как сообщалось ранее, в Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

    Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.

    Автор:

    Серик Сабеков

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