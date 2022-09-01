Новую административную реформу намерены провести в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК поручил Правительству разработать новую административную реформу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручаю Правительству разработать новую административную реформу для повышения результативности и ответственности госорганов. Нам нужны новые государственные управленцы», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента.

Глава государства добавил, что с учетом требований времени следует пересмотреть систему отбора и увольнения государственных служащих.

«Важно, чтобы госслужба стала максимально открытой для профессионалов из частного сектора. Нужно усилить кадровый резерв», - подчеркнул Глава государства.

Как сообщалось ранее, в Нур-Султане началось совместное заседание палат Парламента, где Глава государства выступает с ежегодным Посланием народу Казахстана.

Прямая трансляция Послания Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана доступна на республиканских телеканалах и сайтах информационных агентств.