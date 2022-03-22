Новруз байрамы или как отмечают азербайджанцы праздник весеннего обновления

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Один из прекрасных праздников весны Новруз (Наурыз) отмечается в стране огней – Азербайджане – с большим размахом и обязательным соблюдением ряда ритуалов и элементов традиции, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Приход весны всегда ассоциируется с началом чего-то нового, а именно с праздником Новруз. В Азербайджане его называют «Новруз байрамы». Наряду с Новым годом и религиозным Рамазан Байрамом является одним из самых важных и самых популярных праздников в этой стране.

Хотя Новруз в основном отмечается в мусульманских странах, это не религиозный праздник, а, собственно, празднование весеннего равноденствия, которое символизирует обновление всего живого на Земле. Сегодня Новруз отмечается в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Азербайджане, Грузии, Албании, Кыргызстане, Македонии, Турции и Казахстане. Среди народов, отмечающих Новруз, повелось: чем щедрее праздник, тем благополучнее пройдет год.

Еще в далеком прошлом на Новруз шесть дней не работали, даже крестьяне не проводили никаких сельскохозяйственных работ. Дни праздника были отданы лишь встречам и веселью, и эта традиция, прижившаяся в Южном Азербайджане, в целом, не нарушается и сегодня.

В первый день Новруза принято вставать рано. Там, где это возможно, люди идут к водоему: умываются, брызгают водой друг на друга. Ведь вода – символизирует очищение. Тем самым все желают друг другу благодатного и счастливого Нового года.

Затем по традиции там же угощают друг друга сладостями. В этот день утром надо полакомиться чем-нибудь сладким, например, медом, или, если его нет, – сахаром. После чего следует вдохнуть ароматный дым, который символизирует освобождение от «злых духов».

Много внимания азербайджанцы уделяют и подготовке праздничного стола в Новруз. По обычаю, каждая семья, накрывая новогоднее застолье, помнит о том, что на столе должна быть пища, состоящая из семи блюд, название которых начинается с буквы «с». На столе должны стоять сумах, сюд - молоко, сирке - уксус, семени – особая каша из пшеницы, сэбзи – зелень и другие.

Кроме традиционных блюд на стол ставятся зеркало, свеча и крашеное яйцо. Эти предметы имеют глубоко символическое значение: свеча – свет или огонь, оберегающий человека от злых духов, зеркало – знак ясности или установления времени наступления Нового года.

Для того, чтобы установить окончание старого года и наступление первого дня нового в Азербайджане ставят крашеное яйцо на зеркало. И как только яйцо качнется, значит, бык «перебросил» земной шар на другой рог и пришел Новый год. Все гости, наблюдая символическое раскачивание яйца на зеркале, поздравляют друг друга, целуются, обнимаются и желают друг другу всего самого хорошего.

Один из основных символов Новруза и главное украшение столов в домах жителей Азербайджана – это семени (проросшая пшеница).

Семени олицетворяет пробуждение природы, считается символом жизни и богатства, здоровья и благополучия.

Семени начинают готовить обычно за несколько недель до праздника Новруз, который отмечают 20-21 марта.

Пшеницу собирают в марли в клубок и замачивают на два-три дня. По окончании процесса замачивания пшеницу раскладывают на подносе или любой другой посуде на выбор, при этом поливая через каждые несколько дней.

Семени оборачивают красной лентой, ставя в центр праздничного стола. Это один из главных и обязательных атрибутов стола, наряду с различными сладостями.

По окончанию праздника семени не выкидывают, а из пшеницы готовят сладости.

На Новруз в Азербайджане также принято разжигать костры и прыгать через них, гадать на кольце, красить куриные яйца и устраивать петушиные бои.

На самом деле подготовка к празднику Новруз начинается за месяц до самой праздничной даты. Ведь пробуждение природы начинается именно с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника (на азерб. – «чершенбе ахшамы», но принято называть «чершенбе»), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий.

Так, по вторникам каждой недели отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг (или называют Ахыр) чершенбе – соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или называют Последний, предпраздничный). Пробуждение этих элементов природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начала возрождения и полного оживления земли.

А знаете ли вы почему до Новруза отмечают именно вторники? Согласно преданию, что нашло отражение и в священных писаниях, Всевышний создал мир за неделю, а само сотворение мира началось именно на второй день.

Поэтому в тюркской мифологии вторник считался священным днем.

Одним из интересных вторников является «Од чершенбеси». В этот день, по поверьям, обновляется огонь. «Од чершенбеси» оповещает о том, что до весны и нового года остается уже совсем немного времени. Вместе с тем, тепло и огонь небесный, превратив снега в воду и далее осушив ее, обнажают землю, источник богатства и плодородия.

В «Од чершенбеси» принято разжигать костры и перепрыгивать через них. Причем костер должен зажечь мальчик, тогда огонь считается чистым. По народному поверью, огонь очищает от скверны, облагораживает, заклинает темные силы, и все худшее, что было в старом году, сгорает в пламени этого костра. Болезни, страдания, природные бедствия, грехи «поглощаются» огнем, и человек заново рождается. Нужно перепрыгивать через костер три, а лучше семь раз, и произносить при этом «Агырлыгы огурлугу бу тонгалда янсын» («Пусть мои горести сгорят в этом огне!»). Костер никогда не гасят водой. Он должен погаснуть сам. Пепел собирается и выносится подальше от дома – так несчастья и беды всех членов семьи, перепрыгнувших через костер, будут удалены вместе с пеплом.

Огонь считается продолжением Солнца, олицетворяет тепло, в котором люди так нуждаются после зимы. Начиная с глубокой древности, огонь стал для человека отождествлением тепла, хранителем очага, следовательно, символом жизни. Огонь как мифологизированный символ имеет место и в тюркских легендах. Для древних огузов, предков азербайджанцев, огонь, костер был символом солидарности, единства.

Не случайно, что в древнем эпосе азербайджанцев «Китаби – Деде Горгуд» огонь несет одно из основных смысловых нагрузок произведения. Даже количество разводимых костров имел конкретную символику. Если на высоком холме разводили один костер, он призывал огузов к единству, два костра – оповещали об опасности над родным краем и призывали на борьбу с врагом, если же над горой разжигали три костра - это означало о победе над врагом и народном торжестве.

Для предков тюрков огонь был больше чем просто природное явление. Наверное, поэтому в тюркских языках слово «очаг» («колыбель огня») означает также родной дом, край.

Подобный почет, оказываемый в мироощущении наших предков огню, нашел отражение и в ритуалах праздника Новруз, неотъемлемым символом который является костер.

Согласно, древним верованиям азербайджанцев, раз в год духи умерших предков навещали своих детей, внуков, правнуков. Этот приход совпадал с последними вторниками года. Если духи умерших видели, что их в оставленных ими очагах не горит свет (костер), то они уходили, обидевшись на своих потомков, и никогда более не возвращались. Согласно этому верованию, в последние вторники уходящего года разводились костры, вокруг которого собирались всей семей, прыгали через огонь, просили у Творца здоровья.

Фото: azertag.az; kazinform.kz