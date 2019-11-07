Новостные агентства OANA помогают в установлении мира на Корейском полуострове – Мун Чжэ Ин

СЕУЛ. КАЗИНФОРМ – Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин принял сегодня в Голубом доме руководителей ключевых новостных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона, которые прибыли в Сеул для участия в 17-ом заседании Генеральной Ассамблеи OANA (Организации Азиатско-Тихоокеанских Новостных Агентств), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Во время встречи с представителями 32 новостных агентств из 28 стран глава Республики Корея поблагодарил их за постоянное внимание и поддержку мирного процесса на Корейском полуострове.

Мун Чжэ Ин отметил, что данные агентства освещали кампанию в поддержку мирного процесса, начиная с Зимних Олимпийских игр 2018 года, а также посвящали свои материалы трем раундам саммита глав Республики Корея и КНДР, визиту Президента США Дональда Трампа на Корейский полуостров и другим мероприятиям в рамках процесса.

«Я считаю, что ваше внимание и поддержка помогут нам сотворить новую историю мира», - подчеркнул Президент Мун.

Президент OANA и генеральный директор азербайджанского государственного информационного агентства «АЗЕРТАДЖ» Аслан Асланов в свою очередь отметил, что 17-е заседание организации посвящено новым вызовам в журналистике, а также технологическим инновациям в области. Где, как не в Южной Корее – признанном лидере в сфере IT, по его словам, стоит обсуждать данный вопрос.

Асланов пожелал лидеру Республики Корея успехов в достижении мира на Корейском полуострове, отметив, что достижение международного мира является одной из основополагающих задач OANA.

Стоит отметить, что в пятницу председательство в OANA официальной перейдет к корейскому новостному агентству Yonhap на следующие три года.

Помимо руководства Yonhap на 17-е заседание Генеральной Ассамблеи OANA в столицу Республики Корея прибыли представители новостных агентств Xinhua, Kyodo, ТАСС и МИА «Казинформ».

Напоминаем, что Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин побывал в Казахстане с государственным визитом 21-23 апреля этого года с целью дальнейшего развития стратегического диалога. Во время пребывания в Нур-Султане Мун Чжэ Ин встретился с Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, Первым Президентом РК-Елбасы Нурсултаном Назарбаевым, а также принял участие в казахстанско-южнокорейском бизнес-форуме. По итогам форума было подписано около 30 документов в различных областях, включая медицину, машиностроение, пищевую промышленность и инфраструктуру.