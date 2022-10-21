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    Новости на английском языке запустил телеканал Jibek Joly

    21 Октября 2022, 13:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новостные выпуски международной ветки телеканала «Jibek Joly» (входит в структуру НАО «Телерадиокомплекс Президента РК») вышли в эфир в новом формате. На смену привычных новостных дайджестов с сюжетами и закадровым наговором пришли профессиональные англоязычные ведущие в кадре. При этом, канал сохранил свою главную «фишку» - мультиязычность. Зрители, как и раньше, могут выбирать язык телесмотрения между английским оригиналом и аудиодорожками на казахском, русском, киргизском и узбекском языках, передает МИА «Казинформ».

    Обновленные выпуски новостей будут выходить в эфир из столичной студии канала шесть раз в сутки (15:00, 18:00, 21:00, 00:00, 03:00, 06:00). Оперативная новостная информация в первой половине дня будет обновляться в рубрике «Коротко о главном» в 12:00, 13:00 и 14:00.

    Программинг новостных выпусков адаптирован к прайм-тайму зарубежных стран, где доступен сигнал канала «Jibek Joly». Сегодня зрителями канала являются жители более 120 стран мира на четырех континентах.

    Канал начал вещание 25 октября 2002 года под брендом «Caspionet». Последние годы работал исключительно для зарубежной аудитории. Контент канала на 100 % казахстанского производства. Программы представлены в нескольких тематических направлениях:

    1) политика и региональный фокус;

    2) экономика, бизнес и инвестиции;

    3) туризм и путешествия;

    4) общество, люди и лица;
    5) культура, традиции и история.

    «Jibek Joly» вещает 24 часа в сутки семь дней в неделю на пяти языках.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    СМИ JIBEK JOLY
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