Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Новосибирские логисты представят решения на выставке «TransLogistica Kazakhstan 2022»

    6 Сентября 2022, 12:24

    Ведущие логистические компании из Новосибирской области примут участие в Международной выставке транспортно-логистических услуг «TransLogistica Kazakhstan 2022», которая пройдет с 20 по 22 сентября 2022 года в Казахстане, в городе Алматы.

    Новосибирские экспортеры представят перспективные отраслевые решения в области логистики на отдельном стенде. В состав делегации Новосибирской области войдут представители следующих компаний: ООО «АльянсТрансТорг», АО «ВЭД Агент», «Евросиб Терминал Новосибирск», ООО «Экспортер», ООО «Байт-Транзит-Экспедиция», Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС), ООО «Люгрос», ООО ГК «ВМ ТРАНС», ООО «СибирьТранс». Возглавит делегацию представитель министерства экономического развития Новосибирской области Анна Давыдова.

    Транспортно-экспедиционная компания «АльянсТрансТорг» (att-nsk.ru) предоставляет услуги по перевозкам грузов по РФ и зарубежью.

    Компания «ВЭД Агент» (Vedagent.ru) предлагает комплексный аутсорсинг ВЭД, логистический и таможенный аутсорсинг.

    «Евросиб Терминал Новосибирск» (eurosib.biz) предоставляет комплексное транспортно-логистическое обслуживание (вагонный парк из более чем 14,5 тыс. единиц подвижного состава, 3 локомотива, терминально-логистический центр в Новосибирске).

    Компания «Экспортер» (tkexporter.ru) оказывает услуги в области ВЭД по поиску и экспорту из России в страны ЕАЭС.

    Группа транспортных компаний «Байт Транзит» (sibtrans.ru) предоставляет услуги по глобальной и региональной логистике.

    Группа компаний «СибирьТранс» (sibirtrans.ru) занимается внутрироссийскими и международными перевозками.

    Группа компаний «ВМ ТРАНС» (wmtrans.ru) работает по всей сети ОАО «РЖД», а также в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья в сфере перевозок.

    Транспортно-экспедиционная компания ООО «Люгрос» занимается доставкой грузов еврофурами по России и странам СНГ, также оказывает мультимодальный сервис по экспорту/импорту в/из Китай, Корея, Индия.

    «Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири» (СТЭЛС) (stelssib.ru) объединяет региональные профильные компании и представляет интересы бизнеса в общении с органами власти. Приглашаем Вас посетить стенд Новосибирской области Российской Федерации №T257, познакомиться с компаниями в формате B2B-встреч, узнать подробнее об услугах и потенциальных возможностях партнерства. Организатор выставочной экспозиции – Министерство экономического развития Новосибирской области.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Транспорт Россия РК в СБ ООН Реформы Токаева
    Новости по теме
    Новости по теме
    Новые камеры «Аргус-пешеход» тестируют на дорогах Караганды
    Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    Смертельное ДТП совершил нелегальный перевозчик в СКО
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай