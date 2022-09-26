Новосибирские компании представили логистические решения на выставке в Казахстане

20-22 сентября 2022 года ведущие компании из Новосибирской области приняли участие в Международной выставке транспортно-логистических услуг «TransLogistica Kazakhstan 2022», прошедшей в г. Алматы (Республика Казахстан).

В 2022 году в работе выставки приняла участие делегация ведущих логистических компаний из Новосибирской области: ООО «АльянсТрансТорг» (att-nsk.ru), АО «ВЭД Агент»(Vedagent.ru), Филиал АО «Евросиб СПб - транспортные системы» в Новосибирской области – «Евросиб Терминал Новосибирск» (eurosib.biz), ООО «Экспортер» (tkexporter.ru), ООО «СибирьТранс» (sibirtrans.ru), ООО «Люгрос» (lugros.ru), Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) (stelssib.ru). Организатором выставочной экспозиции выступило Министерство экономического развития Новосибирской области.

В рамках работы выставки было организовано более 70 двухсторонних b2b встреч с новосибирскими компаниями. Успешно прошли встречи с иностранными партнерами из Казахстана, Китая, Индии, Турции. По итогам организованных встреч на этапе подписания находится ряд соглашений о партнерстве.

Во второй день выставки 21 сентября выставочный стенд посетила официальная делегация Республики Казахстан делегация в лице вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Алмаза Идырысова. Представители Новосибирской области презентовали регион и подробно рассказали о перспективных отраслевых решениях.

По словам представителей делегации, участие в выставке позволило поделиться своим опытом с иностранными коллегами в области логистики и услуг в сфере внешнеэкономической деятельности по поиску и экспорту различных групп товаров, обрести деловых партнеров и найти новые пути развития в свете изменения рынка транспортных услуг.



