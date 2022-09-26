Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Новосибирские компании представили логистические решения на выставке в Казахстане

    26 Сентября 2022, 21:30

    20-22 сентября 2022 года ведущие компании из Новосибирской области приняли участие в Международной выставке транспортно-логистических услуг «TransLogistica Kazakhstan 2022», прошедшей в г. Алматы (Республика Казахстан).

    В 2022 году в работе выставки приняла участие делегация ведущих логистических компаний из Новосибирской области: ООО «АльянсТрансТорг» (att-nsk.ru), АО «ВЭД Агент»(Vedagent.ru), Филиал АО «Евросиб СПб - транспортные системы» в Новосибирской области – «Евросиб Терминал Новосибирск» (eurosib.biz), ООО «Экспортер» (tkexporter.ru), ООО «СибирьТранс» (sibirtrans.ru), ООО «Люгрос» (lugros.ru), Союз транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) (stelssib.ru). Организатором выставочной экспозиции выступило Министерство экономического развития Новосибирской области.

    В рамках работы выставки было организовано более 70 двухсторонних b2b встреч с новосибирскими компаниями. Успешно прошли встречи с иностранными партнерами из Казахстана, Китая, Индии, Турции. По итогам организованных встреч на этапе подписания находится ряд соглашений о партнерстве.

    Во второй день выставки 21 сентября выставочный стенд посетила официальная делегация Республики Казахстан делегация в лице вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Алмаза Идырысова. Представители Новосибирской области презентовали регион и подробно рассказали о перспективных отраслевых решениях.

    По словам представителей делегации, участие в выставке позволило поделиться своим опытом с иностранными коллегами в области логистики и услуг в сфере внешнеэкономической деятельности по поиску и экспорту различных групп товаров, обрести деловых партнеров и найти новые пути развития в свете изменения рынка транспортных услуг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия
    Новости по теме
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай