Новорожденный умер в карете скорой помощи в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Младенца не удалось спасти карагандинским медикам. Малыш родился в крайне тяжелом состоянии и нуждался в аппарате искусственного дыхания. Однако во время транспортировки в областной перинатальный центр новорожденный скончался, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорит отец младенца, у его супруги все анализы были хорошими. Женщина легла в больницу 26 сентября. Однако через несколько дней её выписали, сказав при этом, что ещё рано до родов. Спустя неделю он снова легла в роддом. Врачи осмотрев, сказали, что будут делать «вызывающий» укол, если не будет схваток. Через пару дней роженице сделали провоцирующий схватки укол.

«На третью ночь у супруги отошли воды. Она находилась в это время в роддоме, - рассказал отец ребёнка Улан Нурпеисов. - Утром, в 8 часов, ей сделали кесарево, но ребенка не показали, сразу забрали. Выяснилось, что у нашего мальчика в легких была жидкость, он был в тяжелом состоянии, его нужно было подключить к аппарату искусственного дыхания. Нам предложили перевести ребенка в областной перинатальный центр в Михайловке, поскольку в Пришахтинском аппарат искусственного дыхания не работал. Однако вчера я снова спрашивал об этом в Пришахтинском роддоме – мне ответили, что аппарат все-таки работал. При этом моя жена родила вчера в 8 утра, и мы до 4 часов дня ждали, когда ребенка перевезут в Михайловку. А потом оказалось, малыш умер по дороге...

В управлении здравоохранения Карагандинской области прокомментировали данную ситуацию.

«Состояние ребенка при рождении было крайне тяжелым, обусловленное внутриутробной гипоксии плода. Мама ребенка за время беременности дважды перенесла вирусную инфекцию. Медицинская помощь матери и ребенку оказывалась в соответствии с утвержденными протоколами диагностики и лечения Министерства здравоохранения. В связи с тем, что аппарат искусственной вентиляции легких было задействовано для лечения других пациентов, было принято решение о переводе ребенка на специализированном транспорте (КТС) в Областной перинатальной центр. Управлением здравоохранения проводится служебная проверка. Ее результаты будут обнародованы позднее».