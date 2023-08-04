Новорождённым тигрятам карагандинского зоопарка дали имена - Шерхан и Шива

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинском зоопарке с помощью горожан выбрали имена новорождённым тигрятам. Всего в наречении малышей приняли участие 400 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

После долгих обсуждений тигрятам выбрали имена. Самца назвали Шерхан, а самку – Шива.

Ранее сообщалось, что в начале июня в Карагандинском зоопарке впервые за 15 лет появился приплод у молодой пары тигров. Родителями стали Батыр и Миа. Когда пришла пора давать имена тигрятам, зоопарк по традиции обратился к посетителям и объявил конкурс.