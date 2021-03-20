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    Новорожденных в ВКО одели в национальную одежду

    20 Марта 2021, 16:00

    АЯГОЗ. КАЗИНФОРМ - В Аягозской межрайонной больнице в честь празднования Наурыз мейрамы новорожденным были подарены наряды с национальным колоритом и, в целях скорейшего укрепления здоровья, новоиспеченных мам угостили традиционным блюдом Наурыз коже. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    Пятерых малышей, родившихся 16 марта, по случаю выписки из роддома переодели в национальные костюмы. Двое новорожденных из Урджарского района, а трое – из Аягозского.

    Родители отметили, что самая красивая одежда – это национальная одежда.

    «На роды второго малыша я приехала в Аягозскую межрайонную больницу. Сегодня, во время проводов, врачи пришли в национальных костюмах, а нашим детям подарили одежду в национальном стиле», - сказала молодая мама из Урджарского района Саяжан Сарсенгали.

    Национальная одежда для малышей стерилизована в соответствии с санитарными требованиями. Провожать родивших женщин в таком формате будут все праздничные дни.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область Здравоохранение Демография Наурыз Общество
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