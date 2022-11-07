Новорожденных продавали в Алматы за миллион тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности торговли новорожденными в Алматы с целью незаконного усыновления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее полиция установила , что группа лиц, в их числе сотрудник районного ЗАГСа, по предварительному сговору занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей и семейных бездетных пар, а также изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей.

«Сумма сделок варьировалась от 1 до 2 млн тенге, подделка документов и выдача справок доходила до 700 тыс. тенге. На сегодня установлена причастность лиц к 6 фактам торговли новорожденными детьми. Так называемые «продавцы» и «покупатели» проживали в разных городах Казахстана. По данному факту начато досудебное расследование по статье «торговля несовершеннолетними». Задержано пятеро подозреваемых, все арестованы», - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов во время онлайн-брифинга.

Ранее сообщалось, что начала года в Казахстане зарегистрировано 76 преступлений, связанных с торговлей людьми. В том числе 5 - за занятие проституцией, 9 – за продажу несовершеннолетних, 7 – за привлечение несовершеннолетних к занятию проституцией, 14 – за торговлю людьми и 41 дело за организацию притонов.



