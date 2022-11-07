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    Новорожденных продавали в Алматы за миллион тенге

    7 Ноября 2022, 14:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны подробности торговли новорожденными в Алматы с целью незаконного усыновления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее полиция установила , что группа лиц, в их числе сотрудник районного ЗАГСа, по предварительному сговору занималась поиском беременных женщин, желавших отказаться от своих новорожденных детей и семейных бездетных пар, а также изготовлением поддельных свидетельств о рождении детей.

    «Сумма сделок варьировалась от 1 до 2 млн тенге, подделка документов и выдача справок доходила до 700 тыс. тенге. На сегодня установлена причастность лиц к 6 фактам торговли новорожденными детьми. Так называемые «продавцы» и «покупатели» проживали в разных городах Казахстана. По данному факту начато досудебное расследование по статье «торговля несовершеннолетними». Задержано пятеро подозреваемых, все арестованы», - сообщил начальник департамента по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел РК Канат Нурмагамбетов во время онлайн-брифинга.

    Ранее сообщалось, что начала года в Казахстане зарегистрировано 76 преступлений, связанных с торговлей людьми. В том числе 5 - за занятие проституцией, 9 – за продажу несовершеннолетних, 7 – за привлечение несовершеннолетних к занятию проституцией, 14 – за торговлю людьми и 41 дело за организацию притонов.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Алматы Борьба с преступностью Криминал
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