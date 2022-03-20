Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Новорожденных из роддомов выписывают в национальной одежде в ВКО

    20 Марта 2022, 17:55

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Вот уже на протяжении нескольких лет в районных больницах Восточного Казахстана продолжается уникальная, добрая традиция — накануне Наурыза новорожденных выписывают в национальной одежде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на инфоцентр ВКО.

    К примеру, в перинатальном отделении Аягозской межрайонной больницы первые 10 малышей, которых по случаю выписки нарядили в праздничную одежду, уже отправились домой.

    «Вместе с рожденными малышами на днях мы также выписали двойняшек, которые пришли на свет еще в начале месяца. Если не считать малый вес — 1 200 граммов и 1 300 граммов, дети здоровы. За время ухаживания, малыши набрали в весе, мы оказали полный объем неонатологической помощи, для этого в нашей районной больнице имеется весь потенциал», — рассказал главный врач Аягозской межрайонной больницы Шалкар Омаров.

    Создать праздничное настроение таким образом в преддверии Наурыза решили и в №2 Тарбагатайской районной больнице.

    Акмарал Закариянова из села Акжар на днях стала мамой в четвертый раз.

    «Это прекрасные дни, чтобы появиться на свет. Ведь Наурыз - великий праздник обновления природы. Было неожиданно и очень приятно, что во время выписки врачи пришли в национальных костюмах, нашим детям подарили одежду в национальном стиле», — делится Акмарал.

    Провожать родивших женщин в таком формате в медорганизациях планируют все праздничные дни.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Наурыз Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    3 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
    4 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
    5 Как прошел Национальный курултай в Туркестане