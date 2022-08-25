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    Новорожденного ребенка спасли полицейские Алматы

    25 Августа 2022 14:42

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новорожденного ребенка спасли полицейские Алматы. Спецоперация по спасению новорожденного ребенка прошла ночью в Турксибском районе города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «В два часа ночи получили сообщение, что у несовершеннолетней произошел самопроизвольный выкидыш. Она была госпитализирована в одну из больниц города. После беседы с врачами я решил проехать на место происшествия и осмотреть его. У пострадавшей узнал, что до случившегося она некоторое время пробыла в уличном туалете.

    Обнаружил в туалете следы крови. Посвятив фонариком вниз, увидел ребенка. Он дышал.

    К этому времени подоспела следственно-оперативная группа, в составе которой был оперуполномоченный отделения криминальной полиции, лейтенант полиции Газиз Хамаскалиев. Быстро разобрали пол туалета. Газиз спустился, в свою служебную рубашку завернул ребенка и осторожно вытащил его. Младенец заплакал. Мы переживали за малыша. Быстро передали мальчика врачам», – сообщил подробности спасения новорожденного участковый инспектор по делам несовершеннолетних управления полиции Турксибского района Нуржан Шатунов.

    По словам мамы несовершеннолетней, она не знала о беременности своей дочери. В отделе полиции при управлении полиции Турксибского района по факту начато расследование. Обстоятельства устанавливаются.


    Фото: polisia.kz




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