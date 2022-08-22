Новорожденного ребенка пыталась продать молодая пара в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Новорожденного ребенка пыталась продать молодая пара алматинцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

По подозрению в совершении данного преступления задержано семеро человек. Роли каждого из них был четко распределены.

«Свою дочь, шести дней от роду, пыталась продать 24-летняя женщина и ее 21-летний сожитель. Установлено, что покупателей на еще не родившегося ребенка пара стала искать два месяца назад. Откликнулись жители Алматы – 48-летний гражданин У. и 46-летняя гражданка Е.. Стороны сошлись в цене – 2 млн тенге. Сделку назначили в минувшие выходные. Однако планы фигурантов были нарушены спецопераций, проведенной сотрудниками управлений криминальной полиции и по борьбе с организованной преступностью одновременно в разных частях города. В числе первых были задержаны биологические родители девочки. Далее – потенциальные покупатели и семейная пара посредников. Последующим этапом было задержание 56-летней гражданки А., которая за денежное вознаграждение взяла на себя обязательства по оформлению документов на ребенка», – сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

Покупатели и посредники были задержаны одновременно при передаче друг другу малышки и оставшейся суммы сделки.

«И очень важная деталь: у посредников на руках в момент встречи были еще два грудных ребенка, предположительно 3 и 7 месяцев. Мужчина стал утверждать, что это их родные дети. Однако документов личности на малышей предоставить не смогли. Таким образом, в результате этой спецоперации у подозреваемых были изъяты трое малышей. Они для обследования и, в случае необходимости, оказания помощи доставлены в медицинское учреждение. Не исключаем, что этих детей подозреваемые могли так же использовать в качестве «живого товара». Следствие обязательно установит истину», – подытожил Аханов.

По данным следственного управления ДП города Алматы, по данному факту начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ст.135 ч.2 УК РК. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Фото: polisia.kz