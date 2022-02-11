Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+15+17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Новорожденного малыша в тяжелом состоянии транспортировали вертолетом из Экибастуза в Павлодар

    11 Февраля 2022, 12:34

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – По заявке Национального координационного центра экстренной медицины вертолетом авиации МЧС «Казавиаспас» Eurocopter H-145 из города Экибастуза в город Павлодар был экстренно транспортирован новорожденный ребенок. Об этом сообщил пресс-секретарь АО «Казавиаспас» МЧС РК Алмаз Габдуллин, передает МИА «Казинформ».

    Малыша в сопровождении врачей специализированной неонатологической бригады медицинской авиации оперативно и благополучно доставили в Павлодар. Все это время он находился в кувезе с автоматической подачей кислорода. В аэропорту пункта назначения ожидал автомобиль скорой помощи. В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей областного перинатального центра номер один.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Павлодарская область Здравоохранение Видео МЧС Экибастуз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Образование и медицина должны быть бесплатными для народа – мажилисмен Асхат Рахимжанов объяснил депзапрос
    Опухоль головного мозга удалили врачи жителю Семея
    Около 3 млрд тенге выделено на лечение пациентов с заболеваниями крови в Карагандинской области
    ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией
    Популярное
    1 Какое место занял Казахстан в медальном зачете на чемпионате мира по боксу
    2 Как проходило голосование в Турции
    3 Казахстанские боксеры записали ответ на поздравление Президента РК
    4 Три автобусных маршрута изменят схему движения в Астане
    5 Касым-Жомарт Токаев оценил выступление казахстанских боксеров на чемпионате мира
    Новости партнеров