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    Новоизбранный Президент Ирана Ибрахим Раиси выразил поддержку активизации процесса СВМДА

    6 Августа 2021, 16:10

    ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ – По приглашению Правительства Исламской Республики Иран, исполнительный директор СВМДА Посол Кайрат Сарыбай принял участие в церемонии торжественного вступления в должность нового Президента Исламской Республики Иран Его Превосходительства Сейи́д Ибрахи́м Раиси́, передает МИА «Казинформ».

    Во время визита в Тегеран 4-5 августа т.г. исполнительный директор был принят избранным президентом Раиси́ и встретился со спикером парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

    На встрече с президентом Раиси, исполнительный директор поблагодарил Иран за постоянную поддержку СВМДА и выразил уверенность в том, что Иран и впредь будет вносит значительный вклад в дело укрепления всеобщего и регионального мира и безопасности под руководством нового президента.

    Исполнительный директор отметил важную роль Азии на международной арене и необходимость создания уникального механизма сотрудничества в рамках форума. В данном контексте, посол Сарыбай сообщил президенту Раиси о целях казахстанского председательства СВМДА провести министерскую встречу в 2021 году и саммит СВМДА в 2022 году, подчеркнув необходимость в принятии последовательных шагов и стремительном продвижении вперед в направлении преобразования СВМДА в международную организацию.

    Исполнительный директор выразил признательность Министру иностранных дел Джавад Зариф за неоценимый вклад в укрепление диалога и сотрудничества в Азии.

    Президент Раиси подчеркнул его приверженность поддержке процесса сотрудничества с международными партнерами и важными региональными форумами, как СВМДА. Он отметил значительную роль секретариатов межправительственных организаций, в том числе СВМДА, в содействии развития сотрудничества между правительствами государств-членов и в процессах принятия ими важных решений.

    «СВМДА необходимо активно продолжать следовать намеченному курсу и укреплять сотрудничество между правительствами государств-членов», - отметил президент Раиси и подчеркнул необходимость в беспрерывном укреплении и упрочнении позиций форума СВМДА.

    Он обратил внимание на значительный вклад Ирана в основные направления деятельности СВМДА и заверил в приверженности Ирана более интенсивно участвовать в процессе достижения целей форума уже с более широким охватом спектра сотрудничества в Азии.

    На встрече со спикером парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, исполнительный директор СВМДА подчеркнул важную роль Ирана в обеспечении безопасности и сотрудничества в регионе и за пределами СВМДА. Посол Сарыбай выразил признательность за активную поддержку Ирана в развитии процесса СВМДА и заявил о стремлении сотрудничать с новым правительством Ирана.

    Исполнительный директор отметил, что мир и безопасность нельзя достичь в одностороннем порядке и, что СВМДА является подходящей платформой для ведения диалога и взаимодействия. В данном контексте, посол Сарыбай подчеркнул важную роль многосторонних отношений и сопричастность каждого государства-члена к общему делу, что в результате обеспечит процветание государств Азии и взаимовыгодное сотрудничество и самостоятельное принятие важных решений.

    Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что мир и безопасность являются первостепенными приоритетами всех государств, в том числе Ирана, и добавил, что на сегодняшний день Азия является одной из главной движущих сил, выступающей за всеобщий мир, безопасность и экономическое процветание во всем мире. Доктор Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что односторонних действий некоторых стран недостаточны, чтобы справиться с такими угрозами безопасности, как терроризм, незаконный наркотрафик, и т.п. Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер выразил надежду, что СВМДА достигнет желаемых результатов в обеспечении мира и безопасности в Азии.

    Во время своего визита в Тегеран, исполнительный директор Сарыбай встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Солейманпур и провел конструктивный и насыщенный обмен мнениями со своим коллегой о взаимодействии и потенциальных направлениях практического сотрудничества между СВМДА и ОЭС.

    Посол Сарыбай проинформировал генерального секретаря ОЭС о текущем положении дел деятельности СВМДА, в том числе о приоритете председательства СВМДА преобразовать СВМДА в полноценную организацию и дальнейшем институциональном укреплении процесса СВМДА, а также его секретариата.

    Исполнительный директор СВМДА предложил практические решения и конкретные сферы деятельности для потенциального содержательного взаимодействия между СВМДА и ОЭС, такие как, укрепление степени взаимосвязанности в Азии путем применения комплексного подхода с учетом схожести интересов и целей и географического положения СВМДА и ОЭС, многочисленный членский состав и всеобъемлющую повестку дня СВМДА, а также богатый опыт ОЭС в экономическом аспекте. В качестве примера, посол Сарыбай привел возможности практического взаимодействия и объединения усилий специализированных учреждений СВМДА и ОЭС, имеющих аналогичные мандаты, в участии в форумах или иных других мероприятиях обоих организаций.

    Генеральный секретарь ОЭС подчеркнул, что цели ОЭС и СВМДА очень схожи и, что имеется огромный потенциал развития взаимовыгодного сотрудничества с обозначением практических методов для осуществления единых целей. Доктор Сулейманпур отметил важность осуществления цели, направленной на обеспечение процветания региона и улучшение экономического благосостояния государств Азии, а именно, необходимость объединения усилий региональных организаций в глобальном масштабе в целях привлечения капиталовложений и инвестиций.

    Генеральный секретарь ОЭС добавил, что ОЭС и СВМДА имеют возможность укрепить сотрудничество посредством обоюдного решения выступать в качестве наблюдателей в мероприятиях и деятельности обоих организаций, а также осуществлять взаимовыгодные практические меры для соответствующих регионов и субрегионов, такие как оказание содействие в разработке государственных нормативных документов и правил в той или иной сфере в соответствии с интересами государств-членов.

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