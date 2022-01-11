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    Новоизбранный Премьер-Министр РК озвучил приоритетные задачи Правительства

    11 Января 2022, 11:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реализация эффективной макроэкономической политики, снижение уровня инфляции, произошедшей из-за глобальных изменений и обеспечение макроэкономической стабильности являются приоритетными задачами. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ходе заседания Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Уважаемый господин Президент, уважаемые депутаты! Хочу выразить вам благодарность за проявленное доверие. Это большая ответственность для меня. На сегодняшний день под руководством Главы государства для укрепления мира и согласия, Независимости страны, национальной безопасности происходят изменения, направленные на создание государства, слышащего свое население. Все законные требования граждан будут услышаны и реализованы. Господин Президент, ваши поручения по стабилизации социального положения в стране, повышения благосостояния народа будут приоритетными задачами для Правительства. Правительство будет реализовывать задачи по обращениям Президента, предложенным реформам, данным поручениям и по всем стратегическим и программным документам», - отметил Премьер-Министр РК.

    По словам Алихана Смаилова, реализация эффективной макроэкономической политики, снижение уровня инфляции, произошедшей из-за глобальных изменений и обеспечение макроэкономической стабильности являются приоритетными задачами.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Мажилис Алихан Смаилов
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