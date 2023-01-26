Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Новоизбранные депутаты Сената принесли присягу

    26 Января 2023, 11:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новоизбранные депутаты Сената Парламента РК принесли присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость, строго подчинятся Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата», - прозвучало из их уст на заседании Сената.

    Ранее сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии РК подвели итоги выборов депутатов Сената, прошедших 14 января.

    «Установлено, что выборы состоялись во всех 17 областях РК, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего в списки выборщиков были включены 3 167 депутатов маслихатов всех уровней. В избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов», - сказал заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Ценитризбиркома.

    Спикер озвучил результаты на основании протоколов избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

    Так, более 50% голосов набрали, а, следовательно, можно считать их избранными, следующие кандидатуры:

    - по Абайской области - Кайрат Тастекеев,

    - по Акмолинской области - Талгат Жунусов,

    - по Актюбинской области - Амангельды Нугманов,

    - по Алматинской области - Жанболат Жоргенбаев,

    - по Атырауской области - Алибек Наутиев,

    - по Восточно-Казахстанской области - Шакарым Буктугутов,

    - по Западно-Казахстанской области - Арман Утегулов,

    - по Жамбылской области - Сакен Арубаев,

    - по Жетысуской области - Амангельды Толамисов,

    - по Карагандинской области - Серик Утешев,

    - по Костанайской области - Гауез Нурмухамбетов,

    - по Кызылординской области - Руслан Рустемов,

    - по Мангистауской области - Бекбол Орынбасаров,

    - по Павлодарской области - Ернур Айткенов,

    - по Северо-Казахстанской области - Гульмира Каримова,

    - по Туркестанской области - Мурат Кадырбек,

    - по Улытауской области - Советбек Медебаев,

    - от города Астаны - Бибигуль Жексенбай,

    - от города Алматы - Жанна Асанова,

    - от города Шымкента - Нурлан Бекназаров.

    Кроме того Президент РК подписал Указ о назначении депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Ассамблеи народа Казахстана.

    В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3-1) пункта 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана» Глава государства постановил:

    назначить депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:

    Больгерта Евгения Андреевича;

    Кузиева Закиржана Пирмухамедовича;

    Ниязову Нурию Исмагиловну;

    Сатвалдиева Алишера Гапиржановича;

    Шиповских Геннадия Геннадиевича.

    Также Указом Президента Республики Казахстан назначены депутаты Сената Парламента РК

    «В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан

    ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Назначить депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:

    Асанова Жакипа Кажмановича;

    Ашимбаева Маулена Сагатханулы;

    Жусипа Нурторе Байтелесовича;

    Калтаеву Ляззат Молдабековну;

    Шакирова Аскара Оразалиевича.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Сенат Назначения Выборы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Али Бектаев возглавил комитет Сената по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий
    Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету
    Нурторе Жусип стал председателем комитета по социально-культурному развитию и науке
    Суиндик Алдашев избран председателем комитета Сената по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству
    Популярное
    1 За 1,5 млн тенге продали новорожденную девочку акушерки в Таразе
    2 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    3 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    4 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    5 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    Новости партнеров