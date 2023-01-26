Новоизбранные депутаты Сената принесли присягу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Новоизбранные депутаты Сената Парламента РК принесли присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость, строго подчинятся Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности депутата», - прозвучало из их уст на заседании Сената.

Ранее сообщалось, что в Центральной избирательной комиссии РК подвели итоги выборов депутатов Сената, прошедших 14 января.

«Установлено, что выборы состоялись во всех 17 областях РК, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. Всего в списки выборщиков были включены 3 167 депутатов маслихатов всех уровней. В избирательные бюллетени были включены 55 кандидатов», - сказал заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров на заседании Ценитризбиркома.

Спикер озвучил результаты на основании протоколов избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Так, более 50% голосов набрали, а, следовательно, можно считать их избранными, следующие кандидатуры:

- по Абайской области - Кайрат Тастекеев,

- по Акмолинской области - Талгат Жунусов,

- по Актюбинской области - Амангельды Нугманов,

- по Алматинской области - Жанболат Жоргенбаев,

- по Атырауской области - Алибек Наутиев,

- по Восточно-Казахстанской области - Шакарым Буктугутов,

- по Западно-Казахстанской области - Арман Утегулов,

- по Жамбылской области - Сакен Арубаев,

- по Жетысуской области - Амангельды Толамисов,

- по Карагандинской области - Серик Утешев,

- по Костанайской области - Гауез Нурмухамбетов,

- по Кызылординской области - Руслан Рустемов,

- по Мангистауской области - Бекбол Орынбасаров,

- по Павлодарской области - Ернур Айткенов,

- по Северо-Казахстанской области - Гульмира Каримова,

- по Туркестанской области - Мурат Кадырбек,

- по Улытауской области - Советбек Медебаев,

- от города Астаны - Бибигуль Жексенбай,

- от города Алматы - Жанна Асанова,

- от города Шымкента - Нурлан Бекназаров.

Кроме того Президент РК подписал Указ о назначении депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от Ассамблеи народа Казахстана.

В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан, подпунктом 3-1) пункта 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об Ассамблее народа Казахстана» Глава государства постановил:

назначить депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:

Больгерта Евгения Андреевича;

Кузиева Закиржана Пирмухамедовича;

Ниязову Нурию Исмагиловну;

Сатвалдиева Алишера Гапиржановича;

Шиповских Геннадия Геннадиевича.

Также Указом Президента Республики Казахстан назначены депутаты Сената Парламента РК

«В соответствии с пунктом 2 статьи 50 Конституции Республики Казахстан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить депутатами Сената Парламента Республики Казахстан:

Асанова Жакипа Кажмановича;

Ашимбаева Маулена Сагатханулы;

Жусипа Нурторе Байтелесовича;

Калтаеву Ляззат Молдабековну;

Шакирова Аскара Оразалиевича.



