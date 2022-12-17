Новогодняя ярмарка стартовала в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице на площадке Международного выставочного центра EXPO открылась новогодняя ярмарка «Жаңа жыл Fest». Выставка продлится до 19 декабря. Организатором мероприятия выступило акционерное общество «Национальная компания «QazExpoCongress» при поддержке акимата города Астаны, передает МИА «Казинформ».

На ярмарке представлена продукция отечественных производителей и ремесленников. Желающие могут найти эксклюзивный новогодний подарок, так как здесь представлены, в том числе и изделия ручной работы – от седла для лошади, изготовленного в национальном стиле, до войлочных изделий, различных сувениров, женских украшений. Для любителей антиквариата имеются отреставрированные игрушки для ёлок 1980-х годов, которые напоминают о тех временах. Тут же можно приобрести новогодние ёлки, кулинарную продукцию и много другое.

«Это больше социальный проект, мы хотим поддержать представителей микро-, малого и среднего бизнеса, а также наших ремесленников. Они здесь реализуют свои изделия. Свою продукцию представили порядка 200 участников. В ярмарке также участвуют более 40 ремесленников, свою продукцию на ярмарку привезли и швейные фабрики, производители игрушек и так далее. Здесь горожане и гости столицы могут приобрести подарки для своих близких. К нам поступило очень много заявок на участие, но, к сожалению, мест для всех не хватило», - рассказывает пресс-секретарь компании «QazExpoCongress» Гульжан Сергибаева.

Участники представляют почти все регионы Казахстана – это и Кокшетау, Костанай, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Шымкент, Алматы, а также Акмолинская и Мангистауская области.

В рамках мероприятия проводятся новогодние утренники для детей из малоимущих семей, детей-инвалидов, показы моды, показы популярных мультфильмов, детские мастер-классы по изготовлению праздничных носков из фетра, слайма, браслетов, ёлочных украшений. Кроме того, посетителей ожидают новогодние фотозоны и многое другое.

В ходе ярмарки посетители смогут не только найти лучший выбор подарков и сувениров к новому году, но и провести интересный досуг в преддверии праздничных дней.

Также в рамках мероприятия организован молодёжный фестиваль культуры и спорта – Qogam Urban Festival, который проходит по 12 направлениям, в их числе Hip-Hop, Breaking, Freestyle, скейтбординг, футбольный фристайл, паркур, агрессивные ролики и др.

Надо отметить, что ярмарка уже привлекла внимание многих астанчан и гостей столицы, на данный момент её уже посетило более восьми тысяч человек.



