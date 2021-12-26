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    Новогодняя суета, спад коронавируса и почему ушли в отставку Алексей Цой и Жандарбек Бекшин - обзор недели в РК

    26 Декабря 2021, 12:30

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Прошедшая неделя в Казахстане ознаменовалась двумя тенденциями - улучшающейся эпидемиологической ситуацией с КВИ и подготовительными мероприятиями к Новому году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Обзор новостей показывает развивающуюся тенденцию улучшения ситуации с коронавирусом в стране. В Казахстане за последние 4 месяца заболеваемость снизилась в 16 раз. Радует, что почти все регионы перешли в «зеленую» зону, и лишь 2 региона находятся в «желтой» зоне.

    К примеру, в Атырауской области уже месяц снижается число больных COVID-19.

    Акмолинская и Павлодарская области также перешли в «зеленую» зону, эпидемиологическая ситуация относительно стабилизировалась.

    Символично, что на этой неделе стало известно, что сразу два борца с коронавирусом - министр здравоохранения и главный санитарный врач Алматы покидают свои посты. Алексей Цой принял решение перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науки и социальные инициативы.

    На пенсию выходит главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, который словно «отработал» самый напряженный момент борьбы с коронавирусом в южной столице.

    Тем временем в стране идет подготовка к новогодним праздникам. Многих интересует вопрос, как будут проводиться новогодние корпоративы в условиях карантина. В частности казахстанцам советуют проводить праздники в узком семейном кругу, однако массовые мероприятия будут проводить при соблюдении ряда условий.

    В столице уже прошла церемония зажжения огней на главной елке страны.

    Также в Нур-Султане стартовала экспресс-эстафета по доставке новогодних подарков от имени Президента. Кроме того, запланировал велопарад Дедов морозов и снегурочек.

    Новогодние подарки от Президента получили 450 детей в ВКО.

    Тем временем Минобразования объявило о новых правилах приема педагогов в школу.

    «Теперь прием педагогов на работу будет осуществляться в новом формате посредством конкурса и четких, измеримых критериев. Сразу отмечу – изменения направлены на то, чтобы обеспечить прозрачность при трудоустройстве учителей, устранить коррупционные риски и внедрить принцип меритократии при приеме на работу», - написал Асхат Аймагамбетов.

    Также министр образования в интервью корреспондентам МИА «Казинформ» рассказал о предстоящих изменениях в сфере образования в рамках проекта «BILIMDI ŪLT», о том, как будет решаться проблема дефицита ученических мест в школах и какие вузы будут закрываться.

    Таким образом, события недели создают предновогоднее настроение и дают надежду на дальнейшее улучшение эпидемиологической и экономической ситуации в стране.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Отставки Астана Алматы Здравоохранение Коронавирус в РК Новый год
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