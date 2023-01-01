Новогодняя елка загорелась в Кызылорде

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В поселке Тасбогет, относящемся к городу Кызылорда, загорелась новогодняя елка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В спасательную службу 112 поступило сообщение о том, что 1 января в 02.01 ночи в поселке Табсогет, расположенном в пригороде, горит новогодняя елка.

«Сразу же после обращения 7 сотрудников пожарной части №4 выехали на место происшествия на спецтехнике. Пожар был локализован в 02.07 ночи и полностью потушен в 02.08 ночи по местному времени», - сообщила пресс-секретарь Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Кызылординской области Алия Ережепова

Причиной возгорания, по словам спеуиалистов, могло стать короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается.



