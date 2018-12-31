Новогодний стол: меню от звезд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Подготовка к новогоднему столу идет в самом разгаре. Какие блюда занимают почетные места на столе казахстанских хозяек и как правильно подобрать праздничное меню выясняла корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, перед Новым годом все начинают готовить список, по которому нужно купить продукты. Ведь многие будут встречать праздник за столом в кругу семьи.

К примеру, известная певица Меруерт Тусупбаева всегда старается встретить Новый год дома вместе с семьей. Порой это ей не всегда удается из-за выступлений.

«Часто бывает, что Новый год я встречаю прямо на сцене, но по возможности стараюсь встретить дома рядом с сыном и родственниками. Специально готовлю праздничный стол, украшаю елку. Обязательно покупаю рыбу, готовлю гуся, салаты «Оливье», «Сельдь под шубой», салат с тунцом», - рассказывает певица.





По словам звезды, она консерватор и не особо старается разнообразить праздничный стол.

А вот новогодний стол популярной телеведущей Мадины Балгабаевой будет очень разнообразным.

«На стол я люблю готовить утку с красной капустой. Это мое самое любимое блюдо. Свинья сама по себе щедрое животное. И аппетит хороший у нее. Думаю, что все хозяйки стараются удивить родных изысканными блюдами. Лично у меня стол будет богатым. Я ничего не заказываю, готовлю все сама. Например, приготовлю десерты из замороженных ягод, мандариновый чизкейк, канапе из красной икры, закуски с рыбой. Также у меня обязательно будет сырная тарелка. Скупаю много сортов сыра», - делится телеведущая.





Накрывая стол, принято учитывать кто хозяин грядущего года. Так, наступающий 2019-й будет годом свиньи. Астрологи утверждают, что свинка любит покушать, поэтому на столе все должно быть в изобилии.

«С точки зрения китайской астрологии в год свиньи животное нужно почитать и уважать. Свинья - это энергия воды. Вода - это холод. Многие люди в 2019 году энергетически будут ощущать холод, страх, эмоциональные тревоги. Чтобы всего этого избежать нужно правильно встретить год. Необходима энергия огня. На столе должно быть много мяса и сладкого, потому что от десерта мы получаем заряд энергии, радость, тепло. Хозяйкам рекомендую приготовить не один, а несколько десертов. Оформление должно быть яркое, огненное. Одежду тоже можно одеть красного или золотого цвета», - говорит астролог Сабина Хакимова.

Вот домохозяйка Мая Меркулова считает, что до сладкого обычно очередь не доходит.

«В базовый набор новогоднего стола для троих я включила салат «Оливье», «Сельдь под шубой», два бокала шампанского, бутерброд с красной или черной икрой, по 50 граммов колбасы и сыра в виде нарезки, а также мандарины и яблоки. Если брать город Алматы, то на продукты я потрачу 30000-40000 тысяч тенге. Все зависит от количества членов семьи и предпочтений хозяйки», - говорит М.Меркулова.



Как считают казахстанские гурманы, новогоднее меню должно быть самым лучшим. Обязательно надо обращать внимание на состав - должен быть натуральным, без красителей и ароматизаторов.