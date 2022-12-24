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    Новогодний Алматы в фотографиях: как выглядит город перед праздниками

    24 Декабря 2022, 11:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На улицах Алматы уже чувствуется новогодняя атмосфера. В городе украшены здания, площади, парки, скверы, а перед госучреждениями, торговыми центрами, на пешеходных зонах установлены большие елки. Фотокорреспондент МИА «Казинформ» прогулялся по центру мегаполиса и показал, как город украсился в преддверии Нового года.

    Вечером жители и гости южной столицы могут по-настоящему окунуться в новогоднюю сказку. Здесь с наступлением темноты зажигают гирлянды и тысячи огней иллюминации. Световые инсталляции и арт-объекты, арки, тематические домики, фигурка символа грядущего Нового года хорошо напоминают горожанам, что до долгожданного праздника остаются считаные дни.

    В этом году главную елку города установили на площади Абая. Она украшена 350 игрушками и 10 тысячами праздничных гирлянд. Недавно одновременно с главной городской елкой в каждом районе Алматы зажглись свои ели. Кроме того, в нескольких местах заработали бесплатные катки, где можно покататься на коньках.

    Разноцветными огоньками гирлянд подсвечиваются и пешеходные улицы. На Панфилова, Жибек Жолы, площади Абая установлены малые архитектурные формы, иллюминация и фотозоны.

    Ранее в управлении культуры города сообщили, что при разработке концепции оформления города была поставлена цель – возродить дух праздничной новогодней атмосферы после двух лет карантинных ограничений. Поэтому в элементах основного праздничного оформления будет преобладать иллюминация теплых тонов.

    «Главный акцент в городском оформлении будет сделан на едином стиле световых композиций. Он объединит общественные пространства города, которые также будут оформлены тематическими малыми архитектурными формами (МАФ)», - информировали ранее в управлении культуры.

    Помимо всего, на площади имени Абая, в парке Первого Президента, перед акиматами Наурызбайского, Жетысуского районов, театра им. Н. Сац и по улице Сауранбаева с 20 декабря по 5 января проходит зимний фестиваль, который включает в себя новогоднюю ярмарку, гастрофестиваль, зону выступлений и мастер-классов, развлечения для всей семьи.

    По данным акимата Алматы, в этом году из бюджета на новогодние украшения было выделено 360 млн тенге.

    О том, как выглядел новогодний Алматы в прошлом году можно посмотреть по ссылке.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество Новый год
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