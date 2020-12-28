Новогодние подарки вручили детям сотрудники ДУИС по ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники учреждения ОВ-156/18 департамента уголовно-исполнительной системы по Восточно-Казахстанской области примерили на себя образ Деда Мороза и поздравили детей из многодетных и малоимущих семей с наступающим Новым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДУИС по ВКО.

Ежегодная традиция оказывать знаки внимания для социально уязвимых семей, проживающих в поселке Жангизтобе Жарминского района, где расположено исправительное учреждение, в этом году не была прервана.

«Новый год – праздник волшебства, которого дети ждут с нетерпением. И мы очень рады каждый год быть причастным к произведению волшебства. Подарки для семей, нуждающихся в материальной поддержке, это в первую очередь говорит о готовности государственного служащего к поддержке и оказанию помощи», - говорит начальник учреждения, подполковник юстиции Нурлан Сагандыков.

В департаменте отметили, что уходящий год был трудным и дети из-за пандемии были лишены возможности свободного досуга, прогулок и общения. В преддверии нового года сотрудники ДУИС решили порадовать ребят и вручить им новогодние подарки.

«Мы сами были рады примерить образ Аяз аты и Акшакар, поскольку в этом году правоохранители запомнились среди населения больше в качестве ограничителей и пресекателей, тогда как наша работа, наоборот, в большей степени направлена на защиту и охрану интересов простого населения», - отмечает старший инспектор отдела кадровой политики, лейтенант юстиции Еркежан Уаисова.

Малыши, получившие подарки, были очень счастливы. Они долго не хотели отпускать своих сотрудников, рассказывали стихи, хвастались достижениями в учебе и делились тем, как проводят время в период ограничительных мер.