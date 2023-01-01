Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Новогодние концерты прошли на трех площадках столицы

    1 Января 2023, 13:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января на трех открытых площадках Астаны прошли праздничные концерты, на которых выступали звезды отечественной эстрады, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Звезды отечественной эстрады исполняли свои хиты на Городской площади, перед международным выставочным центром EXPO и площади у монумента «Қазақ Елі».

    В числе выступающих – Серик Ибрагимов, Маржан Арапбаева, Алишер Каримов, Ayree, Qanay, Алмаз Кишкенбаев, группа «Калиманджаро», Акбота Болшова, Диана Исмаил, Зарина Омарова, Нурдаулет Карлов, Мади Кадыров, Кульаим Каирбаева и другие.

    Присоединиться к праздничному концерту и зарядиться позитивом мог каждый желающий.


    Фото: gov.kz
    Астана Общество Новый год
    Новости по теме
    Новости по теме
    Премьера национальной оперы-балета «Калкаман – Мамыр» состоялась в Астане
    Мурату Ауэзову исполнилось 80 лет
    В Анкаре открыли памятник Ахмету Байтурсынову - обзор казахскоязычных СМИ за рубежом
    В новогоднюю ночь в Казахстане родились 240 малышей
    Популярное
    1 Какие изменения ожидаются в 2023 году в СКО
    2 Поручения Президента и меры Правительства: что изменится в жизни казахстанцев в 2023 году
    3 Женщина погибла при пожаре в новогоднюю ночь в Актобе
    4 Новогодние концерты прошли на трех площадках столицы
    5 Полицейские Астаны просят контролировать детей во время каникул
    Новости партнеров