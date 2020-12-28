«Новогоднее чудо» дарят ветеранам и детям военнослужащие Семея

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Семее военнослужащие поздравили ветеранов войны с наступающим новым 2021 годом, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Семейского гарнизона регионального командования «Восток».

В преддверии новогодних праздников военнослужащие РгК «Восток» провели акцию «Новогоднее чудо». С наступающими военнослужащие поздравили ветеранов Великой Отечественной войны и детей военнослужащих, требующих особого внимания.

Командующий войсками генерал-майор Асан Жусупов поздравил с наступающим Новым годом ветеранов Великой Отечественной войны 93-летнего Михаила Червинского и 94-летнего Аскара Рахымбаева.

В пресс-службе рассказали, что Михаил Червинский воевал на Дальнем Востоке, принимал участие в освобождении северокорейских городов Сейсин и Гонзан от японских захватчиков. Аскар Рахымбаев в 1941 году был призван на фронт и воевал на Восточном фронте в стрелковом полку. Принимал участие в освобождении румынских городов Брашев и Мишель.

«Старшее поколение – залог светлого будущего. Подрастающее поколение должно помнить и чтить подвиг наших ветеранов. Это пример настоящего патриотизма и служения Отечеству» - отметил командующий войсками РгК «Восток» генерал-майор А.Жусупов.

Кроме того, военнослужащие посетили семьи, в которых воспитывают детей, требующих особого внимания, и вручили им подарки.

«Акция «Новогоднее чудо» проводится ежегодно в преддверии Нового года. Приятно видеть, как дети радуются, получают подарки и, самое главное, чувствуют заботу и внимание со стороны командования воинских частей, где проходят службу их родители», - добавила председатель по работе с членами семей военнослужащих регионального командования «Восток» Салия Базарханова.

Фото: пресс-служба Семейского гарнизона