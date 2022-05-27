Нового замруководителя назначили в Бюро национальной статистики РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Жаннат Дубирова назначена заместителем руководителя Бюро национальной статистики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию и реформам.

Ранее она работала руководителем городского центра iKOMEK109 акимата города Нур-Султана. Имеет опыт работы в квазигосударственном и частном секторах, в том числе в консалтинговой сфере в PWC. На посту заместителя руководителя Бюро национальной статистики АСПиР РК она будет курировать вопросы информационных технологий, методологии и автоматизации процессов сбора и обработки статистических данных, развития Data менеджмента и управления изменениями.

В 2008 году окончила Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, бакалавр техники и технологии.

В 2015 году Университет Манчестер в Великобритании, имеет степень магистра информационных технологий и IT менеджменту.

Трудовую деятельность начала администратором мета-данных в ТОО «Bimash», где в последующем была переведена руководителем проектов. С 2008 года работала главным менеджером IT департамента в АО «Цеснабанк». Трудилась на различных должностях в ENRC Group, была IT-менеджером производства, заместителем IT директора. С 2013 по 2016 годы работала менеджером консультантом в ТОО «PricewaterhouseCoopers». Занимала пост заместителя председателя правления в АО «Астана Innovations».

С декабря 2017 года по настоящее время была руководителем ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата города Нур-Султана.

Член Президентского молодежного кадрового резерва (2019 года).