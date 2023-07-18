Нового руководителя Управления промышленности назначили в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Управлении промышленности и индустриально-инновационного развития Карагандинской области новый руководитель. Ведомство возглавил Дарын Булкайыр, до этого назначения занимавший должность руководителя управления земельных отношений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дарын Булкайыр на госслужбе с 2012 года. Работал главным специалистом государственно-правового отдела в Аппарате акима города Караганды.

С 2013 по 2015 год был главным специалистом, заместителем руководителя ГУ «Отдел жилищных отношений Караганды».

Затем работал в Управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области - главным специалистом-юристом, главным специалистом отдела исполнения бюджета, руководителем отдела госзакупок и правовой работы.

С 2017 по 2021 год занимал должность заместителя акима Октябрьского района Караганды.

С 2021-го и до настоящего назначения руководил Управлением земельных отношений Карагандинской области.