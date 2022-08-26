Нового руководителя отдела образования назначили в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Отдел образования города Павлодара возглавила Айгуль Маликова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в городском отделе образования, Айгуль Каиртасовна Маликова начинала трудовой путь в системе образования с учителя биологии и химии в средней образовательной школе № 2 города Павлодара.

В разное время работала заместителем, затем директором школы, занимала должности в отделе образования Павлодара, была заместителем председателя территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Павлодарской области».

До назначения с октября 2019 года занимала должность исполнительного секретаря Павлодарского городского филиала партии «AMANAT».



