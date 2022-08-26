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    Нового руководителя отдела образования назначили в Павлодаре

    26 Августа 2022 23:24

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Отдел образования города Павлодара возглавила Айгуль Маликова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в городском отделе образования, Айгуль Каиртасовна Маликова начинала трудовой путь в системе образования с учителя биологии и химии в средней образовательной школе № 2 города Павлодара.

    В разное время работала заместителем, затем директором школы, занимала должности в отделе образования Павлодара, была заместителем председателя территориального объединения профсоюзов «Профсоюзный центр Павлодарской области».

    До назначения с октября 2019 года занимала должность исполнительного секретаря Павлодарского городского филиала партии «AMANAT».
    Павлодарская область Образование Назначения Павлодар
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